WhatsApp giù nel mondo, chat di messaggistica fuori uso 

WhatsApp è crollata in diverse parti del mondo dalle 22. L'app di messaggistica istantanea non funzionava ed era impossibile inviare e ricevere messaggi. Numerose le segnalazioni in rete, con l'hashtag #WhatsappDown in tendenza sui social. A giudicare dalla provenienza dei tweet il problema non sembrava limitato all'Italia, ma avrebbe coinvolto diverse nazioni.