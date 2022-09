WhatsApp, nuova truffa: attenzione a una finta mail con il backup delle chat

WhatsApp torna a essere veicolo di una truffa informatica.

Stavolta si tratta di un messaggio di posta elettronica inviato agli utenti da un indirizzo mail falso , ma plausibilmente simile a quello della più diffusa app di messagistica istantanea. Le email invitano in particolare a scaricare il backup delle chat per non perderle . Il consiglio degli esperti può apparire banale, ma necessario: non aprire la mail e non cliccare su link contenuti al suo interno, perché si tratta dell'ennesimo tentativo di phishing.