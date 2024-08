WeTransfer diventa italiana: la piattaforma di condivisione file è stata acquisita da Bending Spoons

WeTransfer diventa italiana. La piattaforma di collaborazione e condivisione di file fondata nei Paesi Bassi è stata acquisita da Bending Spoons, azienda italiana che sviluppa app per dispositivi mobili. "WeTransfer è un nome molto rispettato in ambito tecnologico e creativo", ha commentato il co-fondatore e Ceo di Bending Spoons, Luca Ferrari. "Siamo entusiasti di diventarne i nuovi proprietari e sentiamo un forte senso di responsabilità nell'aiutare il brand e l'azienda a prosperare per molti anni a venire", ha aggiunto.