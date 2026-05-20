Un guscio stampato in 3D con una membrana di silicone trasparente. È l'uovo artificiale messo a punto dall'azienda americana Colossal Biosciences per riportare in vita specie di uccelli estinte e salvaguardare quelle minacciate. Dopo le ricerche sul mammut e il metalupo, è il nuovo capitolo di quella che l'azienda chiama de-estinzione. Al momento l'uovo artificiale ha fatto da incubatore a 26 pulcini: una sorta di collaudo prima di affrontare il vero obiettivo, ossia riportare in vita il moa gigante dell'Isola del Sud (Dinornis robustus), un uccello neozelandese alto tre metri che deponeva uova delle dimensioni di un pallone da rugby.