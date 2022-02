Ucraina, l'Agenzia per la cybersicurezza mette in guardia le aziende italiane: "Alzare i livelli di sicurezza"

La raccomandazione L'Agenzia - che tramite Csirt Italia (il Team di risposta in caso di cyber-incidenti), ha già da tempo indirizzato ai soggetti maggiormente critici raccomandazioni per l'innalzamento dei livelli di attenzione - visto il perdurare dello stato di tensione, raccomanda "a tutte le società che utilizzano infrastrutture digitali in connessione con il cyberspazio di quel Paese come, a titolo di esempio, interconnessione tra sistemi informativi, piattaforme software di cooperazione, condivisione di repository, di implementare tempestivamente le misure cautelative necessarie per migliorare la resilienza dei propri asset digitali".

Cosa fare Gli operatori esposti, informa l'Agenzia, possono contattare il Csirt Italia attraverso le modalità indicate sul sito https://csirt.gov.it per ottenere maggiori dettagli. Per tutti gli altri operatori è possibile consultare le raccomandazioni generali pubblicate sullo stesso portale.