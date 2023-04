Twitter, cane al posto dell'uccellino: Elon Musk gioca sul dogecoin

Musk ha parlato del cambiamento twittando "come promesso" sopra l'immagine di una conversazione di un anno fa in cui un altro utente suggeriva a Musk di "comprare Twitter" e "cambiare il logo dell'uccello in un 'doge'".

Il logo del cane è apparso sul sito due giorni dopo che Musk ha chiesto a un giudice di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari in cui il milardario è stato accusato di aver messo in pied uno schema piramidale per sostenere il dogecoin. Gli avvocati di Musk e Tesla hanno definito la causa degli investitori di dogecoin una "fantasiosa opera di fiction" su "tweet innocui e spesso sciocchi" di Musk. Non è chiaro se la modifica del logo sia permanente.