A&T 2025, a Torino la fiera dedicata alle tecnologie per l'industria

Dal 12 al 14 febbraio all'Oval Lingotto di Torino si tiene la 19°edizione della Fiera Internazionale A&T - Automation & Testing - dedicata all'innovazione e Intelligenza Artificiale per il mondo industriale. Saranno circa 70 invece gli eventi, le tavole rotonde, i workshop pensati per permettere ai visitatori di aggiornarsi e confrontarsi con addetti ai lavori qualificati – manager, tecnici, esperti – sui principali settori che qualificano a livello internazionale il tessuto industriale italiano, ovvero l’aerospazio, l’automotive, la meccatronica e la meccanica, l’agritech, il comparto del biomedicale-farmaceutico-cosmetico, il food&beverage e il packaging.