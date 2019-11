Tgcom24 sbarca su YouTube: online servizi, interviste e videorubriche

Tgcom24 arriva su YouTube. Sulla piattaforma video è infatti attivo il nuovo canale del sistema multimediale all news di Mediaset. Ogni giorno potrete trovare il meglio dei nostri servizi giornalistici, le interviste, i trend dalla Rete e i "video social" ottimizzati per la fruizione in mobilità da dispositivo cellulare. Ovviamente non mancano le rubriche: "Fatti e Misfatti" con il direttore Paolo Liguori, gli "Snack Video", con le curiosità e gli approfondimenti più importanti della settimana, e le esclusive di "Check Point" con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura. Segui il canale YouTube di Tgcom24: clicca sul pulsante rosso "Iscriviti" e rimani connesso.