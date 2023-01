Dagli smartwatch all'aspettativa di vita a 100 anni: ecco le profezie dei giornali del 1923

"Goodbye Internet Explorer": i meme più divertenti per salutare l'antico browser di Windows

Dagli smartphone alla guerra wireless, dalla bellezza per tutti alla giornata lavorativa di 4 ore e una vita media lunga 100 anni.

Cosa dicevano del 2023 i giornali di cento anni fa? Ecco tutte le previsioni dei Nostradamus della stampa angloamericana del 1923, raccolte e diffuse via Twitter da Paul Fairie, ricercatore all'Università di Calgary, in Canada. Ma, dunque, cosa in un secolo è stato realizzato e cosa, invece, resta a oggi fantascienza?