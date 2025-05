Skype chiude oggi: come passare a Microsoft Teams e le migliori alternative

Secondo le tendenze attuali, Zoom, Microsoft Teams e Google Meet restano le piattaforme più usate per videochiamate nel 2025. Zoom è ancora la scelta numero uno per eventi e webinar grazie alla sua stabilità, mentre Teams si è affermato nelle aziende e nella pubblica amministrazione per l’integrazione con Office 365. Google Meet mantiene un'ampia base d'utenza grazie alla sua accessibilità via browser e all’integrazione con Gmail.

Anche Telegram e WhatsApp sono in crescita tra gli utenti privati per videochiamate rapide e gratuite.