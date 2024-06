Silicon Box, nasce in Piemonte il polo dei microchip

Silicon Box è una startup nata tre anni fa a Singapore e già diventata un unicorno, cioè una società con più di un miliardo di dollari di capitale. Il suo prodotto sono i chiplet, cioè piccoli chip da assemblare uno con l'altro, come i mattoncini Lego. Una tecnologia che rende i semiconduttori più efficienti e meno costosi, e che è particolarmente adatta all'intelligenza artificiale. Silicon Box non nasce dal nulla in un garage. E' fondata dai coniugi Sehat Sutardja e Weili Dai, proprietari negli Usa del colosso Marvell Technology, da 57 miliardi di dollari, e da Byung Joon Han, ex dirigente della cinese Jcet. Ha già una fabbrica a Singapore, e quella di Novara sarà la sua prima in Europa. L'impianto soddisferà soprattutto la domanda europea di chip per l'intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e componenti per veicoli elettrici.