Salerno, debutta Machina Sacra la prima processione digitale guidata dall'intelligenza artificiale

L'elemento più innovativo dell'installazione è la sostituzione dell'icona sacra con uno schermo digitale, che ha condotto simbolicamente il corteo. Prima della partenza, un gesto performativo ha inciso l'immagine proiettata sul display, trasformandolo in una metafora di passaggio e rivelazione. Durante il percorso, i partecipanti hanno inquadrato un QR Code collegando i propri smartphone all'opera. I dispositivi, sincronizzati attraverso un sistema di intelligenza artificiale, hanno diffuso una litania digitale, illuminando contemporaneamente il cammino e i volti dei presenti come fossero i tradizionali lumini delle processioni religiose. Il corteo si è concluso presso la Cappella del Carmine di Bosco, dove l'opera rimarrà esposta fino al termine del festival.