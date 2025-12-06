Rayman festeggia 30 anni, la celebrazione per l’anniversario del personaggio

Rayman compie 30 anni, e in occasione di questo anniversario Ubisoft lo ha celebrato alla Milan Games Week & Cartoomics con un panel speciale che ha ripercorso la storia e l’evoluzione di uno dei personaggi più iconici del videogioco francese. Dalla sua prima apparizione nel 1995, Rayman è stato apprezzato da intere generazioni di giocatori in tutto il mondo. E adesso, in occasione dell’evento milanese, il personaggio è stato festeggiato: il Production Director di Ubisoft Milan, Alessandro Arndt Mucchi, e il Communication Manager, Alessandro Mazzega, hanno guidato il pubblico in un viaggio tra i capitoli più importanti e divertenti della saga. Si è partiti dal primo episodio uscito su PlayStation, passando per i celebri Rayman Origins e Rayman Legends, fino ad arrivare al più recente contenuto aggiuntivo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, che vede il personaggio come protagonista. Attraverso aneddoti, momenti iconici e curiosità sullo sviluppo, è stato mostrato come il personaggio si sia evoluto nel tempo pur mantenendo intatto il suo spirito originale.