Rayman festeggia 30 anni, la celebrazione per l’anniversario del personaggio

Alla Milan Games Week & Cartoomics Ubisoft ha celebrato la ricorrenza con un panel speciale che ne ha ripercorso la storia
Rayman compie 30 anni, e in occasione di questo anniversario Ubisoft lo ha celebrato alla Milan Games Week & Cartoomics con un panel speciale che ha ripercorso la storia e l’evoluzione di uno dei personaggi più iconici del videogioco francese. Dalla sua prima apparizione nel 1995, Rayman è stato apprezzato da intere generazioni di giocatori in tutto il mondo. E adesso, in occasione dell’evento milanese, il personaggio è stato festeggiato: il Production Director di Ubisoft Milan, Alessandro Arndt Mucchi, e il Communication Manager, Alessandro Mazzega, hanno guidato il pubblico in un viaggio tra i capitoli più importanti e divertenti della saga. Si è partiti dal primo episodio uscito su PlayStation, passando per i celebri Rayman Origins e Rayman Legends, fino ad arrivare al più recente contenuto aggiuntivo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, che vede il personaggio come protagonista. Attraverso aneddoti, momenti iconici e curiosità sullo sviluppo, è stato mostrato come il personaggio si sia evoluto nel tempo pur mantenendo intatto il suo spirito originale.
Nel corso dell’evento non sono mancate le sorprese per i fan, come ad esempio una sfida dal vivo alla modalità Kung Foot – il “calcio secondo Rayman” – e una torta celebrativa di dimensioni impressionanti che ha concluso l’evento in un clima di festa. “Rayman è una magnifica illustrazione dello spirito di innovazione e creatività che anima Ubisoft sin dagli esordi”, ha detto Yves Guillemot, CEO di Ubisoft. “Siamo entusiasti di celebrare questo personaggio unico con la nostra comunità globale e di rendergli l’omaggio che merita”. Rayman è stato creato da Michel Ancel e Frédéric Houde all’interno di Ubisoft Montpellier e Ubisoft Paris.