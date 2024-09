Realizzato il primo orologio nucleare, il più preciso al mondo

Gli orologi atomici misurano il tempo sintonizzando un laser sulle frequenze necessarie per far "saltare" un elettrone da uno stato energetico a un altro. I ricercatori guidati da Chuankun Zhang hanno utilizzato invece un laser appositamente progettato per ottenere un risultato simile non con gli elettroni, ma con il nucleo di un atomo, cioè quella parte formata solo da protoni e neutroni. Per riuscirci, gli autori dello studio si sono concentrati su un nucleo di torio intrappolato in un cristallo, che costituisce il cuore del primo prototipo di orologio nucleare. Secondo gli scienziati, il miglior orologio atomico ora in circolazione potrà essere superato nel giro di due o tre anni.