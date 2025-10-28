OpenAi: "Oltre 1 milione di utenti di ChatGpt ha tendenze suicide"

Oltre un milione di utenti di ChatGpt inviano messaggi che indicano "espliciti intenzioni o progetti suicidi ogni settimana". Lo rivela una ricerca pubblicata da OpenAi, nella quale si sottolinea inoltre che circa lo 0,07% degli utenti attivi in una settimana mostra "segni di possibili problemi di salute mentale legate a psicosi o mania". Il gigante dell'intelligenza artificiale ha assicurato che il suo recente aggiornamento di Gpt-5 ha migliorato la sicurezza degli utenti e ha ampliato l'accesso alle linee di assistenza in caso di crisi.