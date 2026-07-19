Settant'anni fa la scoperta del neutrino che rivoluzionò la fisica

Il nome che viene attribuito ai neutrini è quello di "particelle fantasma", perché non interagiscono quasi per nulla con la materia e riescono ad attraversare l'universo senza urtare nulla. Questo provoca la grande difficoltà del loro studio perché sono difficilissimi da intercettare, ma al contempo sono latori di informazioni su ambienti, che per la scienza sono off limits, cioè impraticabili altrimenti.