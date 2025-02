Spazio, neutrino da record apre una finestra sull'universo finora inesplorato

Per Giacomo Cuttone, responsabile nazionale dell'Infn per KM3NeT, "un'energia così elevata non è semplice da inquadrare nella nostra galassia: si aprono nuovi scenari" e adesso "la sfida è comprendere possibili meccanismi che possano averlo generato". Senza dubbio "abbiamo trovato qualcosa che non ci aspettavamo", ha detto Luigi Antonio Fusco, di Università di Salerno e Infn. "Stiamo aprendo una nuova finestra sull'universo", ha aggiunto. "E quando apri una nuova finestra non sai quello che potrai trovare", ha aggiunto Coyle. "Di sicuro è qualcosa che non può essere previsto". Gli indizi sono pochi al momento, ma per Damien Dornic del Cnrs "siamo quasi sicuri che il neutrino non venga dalla nostra galassia, non sappiamo però da quale distanza sia arrivato".