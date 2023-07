L'universo potrebbe avere il doppio degli anni stimati finora

Universo in espansione e redshift

Il nuovo modello riesuma la vecchia ipotesi della "luce stanca" - una teoria da tempo abbandonata - e la unisce all'attuale modello dell'"universo in espansione". Per il fenomeno conosciuto come "spostamento verso il rosso" ("redshift"), una radiazione elettromagnetica emessa da un oggetto in allontanamento presenta una lunghezza d'onda maggiore e una frequenza minore rispetto al momento dell'emissione. Nel caso della luce, tale fenomeno comporta appunto uno spostamento di colore verso il rosso, estremo inferiore dello spettro del visibile. Se i corpi celesti luminosi e distanti appaiono ai nostri telescopi più rossi rispetto a come dovrebbero essere, la spiegazione sarebbe proprio questa: lo spazio è in espansione e le radiazioni emesse da quegli oggetti si allungano. Più rossa è la luce, più è vecchia, perché ha percorso una distanza maggiore prima di essere rilevata dai nostri strumenti di misurazione. Su queste basi teoriche, gli scienziati sono risaliti a ritroso fino al momento della nascita dell'universo, collocando il Big Bang a circa 13.797 miliardi di anni fa.