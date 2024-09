Meta, Zuckerberg spinge sull'intelligenza artificiale e svela gli "occhiali del futuro"

"Questi occhiali esistono, sono fantastici e sono uno scorcio di un futuro che penso sarà entusiasmante", ha detto Zuckerberg presentando soddisfatto l'atteso prototipo. Si tratta di un paio di normali occhiali, che pesano meno di 100 grammi, con funzioni di realtà aumentata attraverso la visualizzazione di ologrammi sovrapposti alla realtà. Il sistema di input di Orion combina voce, movimento oculare e tracciamento delle mani con un bracciale EMG che consente di scorrere e cliccare, permettendo a chi li usa di rimanere presente nel mondo e con le persone che gli sono intorno. In attesa che Orion AR arrivino al grande pubblico, Meta continua a puntare sui Ray-Ban smart con Luxottica.



Zuckerberg ha infatti ne lanciato un'edizione limitata e ha annunciato nuove funzionalità in grado di renderli ancora più attraenti per il pubblico. I Ray-Ban hanno avuto un molto successo: cifre ufficiali sulle vendite non ci sono, ma secondo alcune stime di IDC le spedizioni da parte di meta sono raddoppiate dal primo al secondo trimestre di quest'anno. Dal palco della conferenza degli sviluppatori Connect, Zuckerberg presenta anche il nuovo visore Meta Quest 3S. "Lo aspettavo da molto tempo", ha detto sorridendo. Il visore ha le stesse caratteristiche di Quest 3, "ma abbiamo ottimizzato il sistema, e ridotto il prezzo", ha spiegato l'amministratore delegato. Gli ordini di Meta Quest 3S sono aperti e le consegne saranno in ottobre. Il visore costerà 329,99 euro.





"IA, assistente Meta la più usata entro 2024" "Meta AI è sulla strada buona per diventare l'assistente IA più usata entro al fine dell'anno", ha aggiunto ancora Zuckerberg presentando "Meta AI with voice", che offre la possibilità di interagire a voce con l'IA. Per rendere l'esperienza migliore, Meta ha lavorato anche con "alcune voci iconiche", quali gli attori l'attrice Awkwafina, John Cena e Keegan-Michael Key. Meta sta anche sperimentando il doppiaggio automatico dei video e il sincronismo labiale nei Reel come modo per far vedere più contenuti nella lingua preferita dall'utente. Novità che piacciono a Wall Street, ottimista da mesi sul futuro dell'intelligenza artificiale. In una giornata di calo dei listini americani, meta arriva a guadagnare oltre il 2%.