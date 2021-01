Mark Zuckerberg: Facebook non suggerirà più gruppi politici

Il patron di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato che la piattaforma non raccomanderà più agli utenti gruppi a tema politico. "Intendiamo mantenere i gruppi civici e politici al di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questa politica a livello globale", ha detto in una teleconferenza, aggiungendo che Fb ridurrà anche i contenuti politici nei principali "news feed" degli utenti per contribuire a "scoraggiare conversazioni divisive".