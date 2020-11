Legal Tech Forum 2020 - Web Edition: la conferenza sulle tecnologie legali torna in un format online

Legal Tech Forum, la prima conferenza in Italia dedicata alle tecnologie legali,organizzata da Kopjra a partire dal 2015, sarà, nella sua quinta edizione, online tra novembre e dicembre per dare voce a studi legali, aziende e università, startup e giovani talenti. Così Legal Tech Forum 2020 - Web Edition vuole essere l’epicentro di questo dibattito tecnico, sociale e culturale sui vantaggi e i rischi connessi alle nuove tecnologie, favorendo la contaminazione tra i partecipanti, a prescindere dalla loro seniority, e la creazione di opportunità professionali.

Legal Tech Forum 2020 - Web Edition si svolgerà interamente online in due momenti asincroni nei mesi di novembre e dicembre. Le call for webinars saranno rivolte al mondo senior, alle startup e agli under 30.

Gli argomenti portanti saranno Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Cyber Insurance, Cyber Security, Data Protection, DigitalForensics, Intellectual Property, Internet of Everything, Legal Automation, Legal Design, Post Covid-19 Legal Management e Regulatory Technology.

L’obiettivo è quello di favorire la nascita di opportunità professionali per i giovani talenti e la conoscenza delle realtà imprenditoriali più innovative, queste ultime valutate secondo indicatori economici e di carattere qualitativo.

Tale studio approfondito ha portato alla realizzazione di Legal Tech Map, la mappa interattiva online contenente le migliori startup legal tech italiane. Questo nuovo progetto sarà presentato in concomitanza con l’edizione 2020 di Legal Tech Forum.

L’Opening Event si terrà nel mese di novembre su Legal Tech Academy. Nel mese di dicembre saranno organizzate alcune sessioni di Live Q&A, dove partecipanti e relatori potranno interagire tra loro.

Tra i relatori, Annunziata&Conso, Cellularline, iCTLab, ICT LegalConsulting, Intesa (Gruppo IBM), LCA, Linklaters, LT42, Mediaset, Ministero della Giustizia, Ontier, P101, SecurCube, Studio Previti, Sweet Legal Tech,TeamSystem, Wolters Kluwer Italia e tanti altri. Tra i media partner anche Tgcom24.

Tra i partner accademici, le università di Bologna (CIRSFID), Milano (ISCL) e Padova (ITLL e JELT), i cui docenti coinvolti parteciperanno alla giuria che valuterà i contributi proposti dagli under 30. Per la prima volta l’evento vedrà l’introduzione dei Legal Tech Awards dedicati ad under 30 e startup legal tech.