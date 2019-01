Las Vegas, sipario aperto su CES 2019: oltre 4000 espositori tra cui 44 startup italiane

Oltre 4000 espositori nella più importante vetrina mondiale del settore, 44 startup italiane nei settori del wellness, food, smart city e robotica, 182mila visitatori stimati. Impossibile riassumere in poche righe la grandezza di un evento come questo che, dall'8 all'11 gennaio, da città del vizio qual è, trasforma Las Vegas, capitale di Lussuria e gioco d'azzardo, nella capitale del futuro. Un esempio? Un tv con schermo arrotolabile, capace di "srotolarsi" e bloccarsi a tre altezze diverse a seconda della modalità di utilizzo: LG OLED R é uno dei prodotti che più ha lasciato a bocca aperta giornalisti e visitatori, già abituati a rimanere impressionati dalle novità che il CES é in grado di "sfornare".



Oltre alla grande invenzione dell'azienda sudcoreana, che ha portato in scena anche la birra artigianale fatta in casa come fosse un Nespresso, molte altre sorprese in tema di tv arrivano anche da Samsung: i suoi televisori saranno infatti compatibili con airplay e ci sará accesso a serie tv e film di iTunes. Altro che guerra dunque con Apple! E poi ancora il citofono che permette di vedere chi é e aprire il portone direttamente dal proprio smartphone, l'auto con le gambe (quattro arti robotici che le permettono di muoversi ovunque) molto utile in caso di necessità di soccorsi, fino al primo dispositivo che predice quando é il momento di...andare in bagno! Spazio infine anche alle eccellenze italiane presenti al CES 2019: tra esse il dispositivo in grado di purificare l'aria negli spazi chiusi, firmato da tre ragazzi del Nord Italia, l'apparecchiatura indossabile per rendere più sicura la guida e il veicolo - robot che effettua in maniera autonoma le consegne.