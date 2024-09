Instagram, per i teenager scattano i primi limiti in automatico

È partito, quindi, il conto alla rovescia per l'attivazione degli account per adolescenti. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e Australia saranno operativi entro 60 giorni. In Italia e nel resto dell'Unione Europea i profili con le restrizioni arriveranno più avanti nel corso del 2024. "Gli adolescenti di tutto il mondo - fa sapere il gruppo - inizieranno ad avere accesso agli account per teenager a gennaio. Porteremo inoltre gli account per teenager anche su altre piattaforme Meta il prossimo anno".