Instagram, in arrivo una nuova stretta negli account per teenager: no alle dirette per gli under 16 senza il consenso dei genitori

L'altra novità è la disponibilità degli account per teenager anche su Facebook e Messenger, "con protezioni integrate di default simili a quelle introdotte su Instagram per limitare contenuti inappropriati e contatti indesiderati, oltre a strumenti per garantire che il tempo degli adolescenti sia ben speso". Inizieremo il roll-out degli Account per Teenager su Facebook e Messenger per gli adolescenti negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, e presto estenderemo questa novità anche agli adolescenti di altri Paesi.