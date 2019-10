Il treno Hyperloop TT sarà realtà anche in Italia: l’accordo tra Sala e Appendino

Il treno a levitazione magnetica di Hyperloop Trasportation Tecnologies (HyperloopTT) sfreccerà anche in Italia. Il primo cittadino di Milano Beppe Sala e la sindaca torinese Chiara Appendino dicono sì al progetto che permetterebbe di spostarsi da Milano a Bologna (215 km) in 9 minuti e di andare da Milano a Roma (600 km) in 25. Il treno, una delle sfide intraprese dalla Tesla di Elon Musk, è già in costruzione negli Emirati Arabi e può raggiungere una velocità di crociera di 1223 km orari.