Huawei presenta tutte le novità per il mercato italiano

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di alcuni dei nuovi prodotti presentati in occasione della Huawei Developer Conference 2020. HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI WATCH FIT, HUAWEI FreeLace Pro, HUAWEI WATCH GT 2 Pro e HUAWEI MateBook 14 AMD, al debutto con promozioni dedicate. "Lo smartphone, - si legge nella nota - rimane il cardine della tecnologia Huawei senza soluzione di continuità e si interfaccia con “8”, ovvero i prodotti come gli smartwatch, le cuffie, i tablet e i laptop presentati. Tutto questo, dialoga con “N”, i dispositivi IOT – in costante aumento – grazie soprattutto alle tecnologie HiLink e Huawei Share".

“Siamo orgogliosi di dimostrare concretamente ai consumatori il nostro impegno affinché la tecnologia di Huawei sia alla portata di tutti, in ogni momento della vita quotidiana, dal lavoro, allo sport, allo svago. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti possono connettere i dispositivi tra loro con estrema facilità e godere di un’esperienza di utilizzo smart senza soluzione di continuità", commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

"I nuovi device Huawei - conclude - rispondono, infatti, alle esigenze dei nostri utenti che chiedono device performanti ma anche iperconnessi. Continueremo a lavorare affinché il nostro ecosistema diventi sempre più ricco e offra servizi e prodotti utili per la vita di tutti i giorni.”

HUAWEI FreeBuds Pro - I nuovi auricolari Huawei True Wireless Stereo (TWS) top di gamma, i primi con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, sono disponibili in pre-ordine. Tante altre le caratteristiche intelligenti presenti in HUAWEI FreeBuds Pro che migliorano ulteriormente l'esperienza utente, rendendo questi auricolari veramente piacevoli da usare. Modalità Aware e Voice Mode1 utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La possibilità di connettere gli auricolari con due device contemporaneamente - Android, iOS o Windows - consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all'altro, indipendentemente dal brand.



HUAWEI FreeBuds Pro sono disponibili nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Sliver Frost, in pre-ordine a un prezzo consigliato al pubblico di 179 euro presso Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Chi pre-ordinerà o acquisterà HUAWEI FreeBuds Pro dal 16 settembre al 31 ottobre, riceverà HUAWEI Band 4 Pro (valore commerciale di 79,90€) incluso nel prezzo, oltre a 6 mesi di Huawei Music VIP Membership 3 (valore commerciale di 59,90€). Tutto coloro che pre-ordinano o acquistano esclusivamente su Huawei Store, fino al 2 ottobre, oltre a HUAWEI Band 4 Pro, riceveranno incluso nel prezzo anche HUAWEI Mini Speaker e 6 mesi di Huawei Music. La consegna dei premi avverrà contestualmente alla consegna dell’ordine.



HUAWEI FreeLace Pro - L'evoluzione delle precedenti HUAWEI FreeLace, di cui ereditano il look lineare ed elegante, sono gli auricolari TWS Huawei che promettono un’esperienza audio incredibile, un suono straordinario, stile, comfort e cancellazione del rumore. Capace di creare silenzio assoluto e audio di qualità top, HUAWEI FreeLace Pro consente davvero di rilassarsi e godere della propria musica nella pace più totale. La batteria dei nuovi auricolari Huawei definisce un nuovo standard per questo genere di dispositivi. Saranno disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di 119,90€, nelle colorazioni Graphite Black, Spruce Green e Dawn White.

HUAWEI WATCH FIT - Il primo smartwatch con quadrante rettangolare e bordi arrotondati a includere un vero personal trainer animato, che offre 12 workout e 44 dimostrazioni di postura. Grazie ai corsi di fitness animati individuali, gli utenti potranno allenarsi senza bisogno di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo. HUAWEI WATCH FIT si occupa di fornire all’utente funzioni complete per il suo benessere4, come il monitoraggio della SpO2 con cui tiene traccia della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del livello dello stress – suggerendo all’utente esercizi di respirazione per rilassarsi – e la gestione del ciclo mestruale, segnalandone l’arrivo e i giorni fertili. HUAWEI WATCH FIT è in grado di incoraggiare gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico grazie ad una ricca suite di feature intelligenti, tra cui corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere.

E' già disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 129,90€ presso il Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Tutti coloro che acquisteranno HUAWEI WATCH FIT fino al 20 ottobre, riceveranno incluso nel prezzo Huawei Smart Scale (del valore commerciale di 49,90 euro) e un mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39,90 euro). Chi completerà l’acquisto presso Huawei Store potrà ricevere il premio contestualmente.





HUAWEI WATCH GT 2 Pro - Ha un design minimal e confortevole, robusto e perfetto per ogni occasione, anche per gli sport più estremi. I materiali scelti lo rendono particolarmente adatto per sport all'aperto: ha un telaio in titanio e un quadrante in zaffiro. Il nuovo smartwatch offre oltre 200 opzioni diverse per la personalizzazione del quadrante. Grazie alla funzione Huawei Share OneHop Watch Face, sarà possibile trasferire rapidamente le immagini dalla galleria fotografica dello smartphone sullo smartwatch o collegare istantaneamente i due dispositivi.

Offre oltre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. La funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca raggiunge un livello più avanzato grazie alla tecnologia HUAWEI TruSeen™ 4.0+ che si combina con una lente LED 6-in-1 e vetro posteriore in zaffiro, per fornire rilevamenti ancora più accurati. Supporta inoltre il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca 24 ore 24, sia a riposo che durante l’allenamento, il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio dello stress durante tutto il giorno e il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) 6.

E' disponibile in pre-ordine in due varianti colori: Night Black per l’edizione Sport e Nebula Grey per la versione classica, al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro presso il Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Inoltre, fino al 20 ottobre, chi acquisterà HUAWEI WATCH GT2 Pro riceverà incluso nel prezzo Huawei Smart Scale (valore commerciale di 49,90 euro) e un mese di abbonamento presso le palestre McFit (valore commerciale di 39,90 euro). Effettuando l’acquisto presso Huawei Store, l’omaggio si riceverà contestualmente al device acquistato.





HUAWEI MateBook 14 - Vanta un display FullView 2K da 14’’, il nuovo processore mobile 7nm AMD Ryzen™ 4000 H-Series, 16G di RAM, tutte caratteristiche che permettono di utilizzare il laptop in continuità grazie alle soluzioni proprietarie Huawei, come Huawei Share. Con un peso di soli 1,49 kg circa, è tra i pochi sul mercato a utilizzare un aspect ratio del 3:2. Inoltre, con 2160x1440 a 185PPI, 100% della gamma di colori RGB (valore tipico) e un rapporto di contrasto di 1500:1 (valore tipico) e una luminosità massima di 300 nit (valore tipico), è il notebook ideale per gestire lavori che implicano una forte sensibilità al colore e per ottenere il meglio dell’intrattenimento multimediale. Anche la durata della batteria è fondamentale: HUAWEI MateBook 14 vanta una batteria da 56 Wh che, insieme alla soluzione di gestione energetica smart di Huawei, permette una durata eccezionale. Con Huawei Share Multi-screen Collaboration, gli utenti possono trascinare i file da un device all’altro e visualizzare i contenuti salvati nello smartphone direttamente sul laptop, per una collaborazione senza soluzione di continuità tra tutti i dispositivi e un accesso alle app e alla navigazione senza interruzioni.

E' disponibile in pre-ordine al prezzo al pubblico consigliato di 799,90€ presso Huawei Experience Store, Huawei Store, Amazon.it e presso i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Inoltre, fino al 31 ottobre, chiunque acquisterà HUAWEI MateBook 14 AMD presso Huawei Store riceverà incluso nel prezzo, contestualmente all’acquisto, HUAWEI Wifi AX3 – valore commerciale: 99,90 euro – il mouse bluetooth Swift – valore commerciale: 39,90 euro – e lo zaino coordinato Huawei Backpack, del valore commerciale di 39,90 euro.