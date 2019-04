Google omaggia Avengers: Endgame e regala un easter egg

Da poche ore nei cinema Avengers: Endgame sta sbancando i botteghini di tutto il mondo. E visto il successo planetario della pellicola anche Google ha deciso di rendere omaggio all'ultimo film della saga inserendo un easter egg (un contenuto nascosto) nella sua pagina di ricerca. Basta digitare la parola Thanos nella barra di ricerca (ma se siete pigri, cliccate qui) per avere i risultati a proposito del personaggio cattivo di Avengers. Si tratta della personificazione della morte secondo la Marvel. E al suo schioccare delle dita metà della popolazione terrestre si è volatilizzata. E basta cliccare sul suo guanto, nella pagina di Google per ottenere, in piccolo, un effetto simile. Provate per credere.