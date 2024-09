Scoppia la guerra del cloud: Google ricorre alla Ue contro Microsoft

Per Amit Zavery "il mercato cloud dell'Ue è un punto di svolta, è necessario agire ora e mantenere il mercato aperto e trasparente per clienti e aziende". E sottolinea che la situazione attuale si deve alle "modifiche delle licenze iniziate nel 2019, quando Microsoft ha iniziato a fare sul serio con il cloud. Un cliente - prosegue - che ha acquistato una licenza nel 2020 e la sta usando in locale o nel proprio data center, nel momento in cui decide di voler utilizzare il cloud ha due opzioni: la prima è riacquistare il software a un prezzo molto più alto, con un ricarico del 400% in più, e ottenere un prodotto limitato da eseguire su Google, o AWS di Amazon, o molti altri provider. Oppure passare ad Azure, perché è la strada più semplice per ottenere gli aggiornamenti e non dover pagare alcun tipo di ricarico".