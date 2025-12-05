Gillette lancia la City Winter Edition su Fortnite per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

“Sarà il campo di gioco per utenti e appassionati da dicembre fino ad aprile 2026”, ha detto Franco Boano, Grooming Country Manager di Gillette Italia
Manca ormai poco ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, e in vista dell’evento Gillette ha svelato su Fortnite una nuova mappa personalizzata ispirata alle Olimpiadi. La mappa introduce quattro modalità di gioco originali: Icy Arena, Glacial Parkour, Snowboard Slalom e Mountain Only Up. La presentazione è avvenuta durante la Milan Games Week & Cartoomics 2025, ponendo le basi per la serie di attivazioni che accompagneranno il brand nel percorso verso Milano Cortina 2026. E dopo la presentazione della Gillette City Winter Edition, si è disputata anche la finale dell’azione 2025 della Gillette Bomber Championship: a vincere è stato Riccardo Luci. L’atto conclusivo ha visto 10mila partecipanti e raccolto mezzo milione di views.
La nuova mappa combina sport, tecnologia e intrattenimento e presenta - come detto - quattro esperienze di gioco distinte. L'anteprima della Gillette City Winter Edition ha segnato così l'inizio di un nuovo percorso che proseguirà nelle settimane a venire con iniziative dedicate alla community e al mondo dello sport, in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Il torneo inizierà il 19 dicembre con la Cup One, a cui faranno seguito quattro eventi che si svolgeranno fino al 6 febbraio. Durante tutta la competizione i fan potranno seguire l'azione in diretta sui canali Twitch dei creator partecipanti. La sponsorizzazione dell'iniziativa da parte di Gillette prosegue la partnership di lunga data tra Procter & Gamble (P&G) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), nata nel 2010. rafforzando il legame del brand con il mondo dello sport attraverso collaborazioni con atleti di livello mondiale e il sostegno a momenti e progetti sportivi iconici.
“La Gillette Bomber Championship è diventato un appuntamento imperdibile per la community italiana di eSport”, ha detto Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italy di Gillette Italia. “Siamo orgogliosi di vedere questo progetto continuare a crescere, portando ogni anno nuovi contenuti ed esperienze inedite. Con la Gillette City Winter Edition, rafforziamo ulteriormente il nostro legame con lo sport e con i valori di innovazione, precisione e inclusività che da sempre ci definiscono”. E Franco Boano, Grooming Country Manager di Gillette Italia, ha aggiunto che il brand è stato contento “di essere alla Games Week come Gillette anche quest’anno, è l’ottava edizione. In quest’occasione abbiamo deciso di evolvere il nostro format, passiamo da Cup a Championship; quindi, un torneo che durerà otto mesi e che ci darà modo di coinvolgere molti più utenti”. Spazio poi per un commento sulla mappa dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: “Questa mappa speciale sarà il campo di gioco per utenti e appassionati da dicembre fino ad aprile 2026".