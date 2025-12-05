Gillette lancia la City Winter Edition su Fortnite per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

“La Gillette Bomber Championship è diventato un appuntamento imperdibile per la community italiana di eSport”, ha detto Marco Centanni, Brand Director Shave Care Italy di Gillette Italia. “Siamo orgogliosi di vedere questo progetto continuare a crescere, portando ogni anno nuovi contenuti ed esperienze inedite. Con la Gillette City Winter Edition, rafforziamo ulteriormente il nostro legame con lo sport e con i valori di innovazione, precisione e inclusività che da sempre ci definiscono”. E Franco Boano, Grooming Country Manager di Gillette Italia, ha aggiunto che il brand è stato contento “di essere alla Games Week come Gillette anche quest’anno, è l’ottava edizione. In quest’occasione abbiamo deciso di evolvere il nostro format, passiamo da Cup a Championship; quindi, un torneo che durerà otto mesi e che ci darà modo di coinvolgere molti più utenti”. Spazio poi per un commento sulla mappa dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: “Questa mappa speciale sarà il campo di gioco per utenti e appassionati da dicembre fino ad aprile 2026".