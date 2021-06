03 giugno 2021 18:55

Tornano i voli supersonici: l'annuncio di United Airlines a quasi 20 anni dall'ultimo viaggio del Concorde

L'era dei voli supersonici commerciali si è chiusa nel 2003 con l'ultimo viaggio completato dal Concorde fra New York e Londra. Ma la passione per i viaggi aerei ultraveloci non è mai svanita. E ora United Airlines ha deciso di tornare a cavalcarla. La compagnia aerea ha ordinato 15 jet in grado di volare a una velocità maggiore di quella del suono da Boom Supersonic, una start up di Denver che prevede di lanciare il velivolo, chiamato Overture, nel 2025 e iniziare i test di volo nel 2026 per poi iniziare a trasportare passeggeri entro la fine del decennio.