21 settembre 2021 16:27

Ecco Phobys, l'app che aiuta a superare la paura dei ragni

Il miglior modo per superare le proprie paure è affrontarle, ma non è sempre così facile. Lo sanno bene i ricercatori dell'Università di Basilea, in Svizzera, che hanno messo a punto un'app in grado di aiutare a superare la fobia dei ragni. Il suo nome è Phobys e utilizza la realtà aumentata per simulare il contatto diretto con gli animali.

Ragni 3D - Una delle terapie più efficaci nella "cura" dell'aracnofobia consiste nel contatto controllato e progressivo con i ragni, ma molto spesso la paura nei pazienti è tale da renderla inapplicabile. Le cose cambiano però se si tratta di ragni 3D che tramite smartphone e telecamera vengono proiettati nel mondo reale.

Lo studio - L'esperimento è durato due settimane ed è stato condotto su 66 volontari affetti da aracnofobia. Attraverso i diversi livelli dell'app i partecipanti hanno sperimentato il contatto (virtuale) con l'oggetto delle loro paure. Il risultato: confrontando i loro comportamenti di fronte a un ragno vero - sebbene posto in una teca di vetro - prima e dopo l'esperimento, a termine delle due settimane i ricercatori hanno osservato sentimenti di paura e disagio nettamente inferiori rispetto a quelli iniziali.