29 settembre 2021 09:56

Amazon presenta "Astro", il robot tuttofare per la casa

È alto sessanta centimetri e pesa meno di dieci chili, si muove ed è in grado di riconoscere i volti umani. Si chiama "Astro", il robot tuttofare per la casa firmato Amazon e in arrivo sul mercato americano a fine 2021. Potrà muoversi, controllare la casa e interagire con gli umani. Funzionerà grazie alla tecnologia intelligente Alexa, ma la società di Jeff Bezos assicura che è più di una "Alexa con le ruote". Il prezzo iniziale sarà di 999,99 dollari, ma dopo il lancio salirà a 1.449,99 dollari.