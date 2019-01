Facebook paga 20 dollari al mese per avere accesso ai dati dei giovani utenti

Venti dollari al mese in carte regalo in cambio dell’ accesso a tutti i dati contenuti nello smartphone . E’ la proposta che Facebook offriva a tutti i giovani utenti di età compresa tra i 13 e i 35 anni , che decidevano di installare l’applicazione Facebook Research. Questo è quanto ha riportato il sito statunitense TechCrunch. Anche l’azienda di Zuckerberg ha confermato l’esistenza di questa app chiarendo però come nel programma non ci sia nulla di segreto.

L’app è disponibile da tre anni solo per i più giovani e una volta installata monitora tutte le attività dello smartphone per poi immagazzinare i dati ricevuti. Tra i destinatari, sono inclusi anche i minorenni, che possono installare l’applicazione solo in seguito ad un’autorizzazione dei genitori.



Un portavoce di Facebook ha però ribadito che "non si trattava di spiare, dal momento che tutti gli iscritti hanno seguito una chiara procedura di registrazione che chiedeva il loro consenso e sono stati pagati per partecipare". Il social network ha anche dichiarato che i minorenni che hanno partecipato al programma sono meno del 5%.



Intanto l’applicazione non sarà più disponibile per iPhone e iPad. Infatti, anche se gli utenti sono consapevoli di essere sorvegliati, il programma è basato su una VPN (rete virtuale privata) che viola le linee guida degli sviluppatori Apple. Sarà però ancora possibile scaricare l’app su Android.