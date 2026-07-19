Facebook e Instagram down, il messaggio di errore poi il graduale ritorno online delle due piattaforme

Migliaia di utenti hanno segnalato disservizi su Facebook e Instagram. "Account non disponibile al momento, si è verificato un errore", il messaggio che compariva accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Downdetector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9 di domenica 19 luglio, e hanno coinvolto diversi Paesi. Poi il progressivo ritorno online delle due piattaforme sociali.
Ancora nessuna comunicazione ufficiale
"Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto", la comunicazione che compariva su Facebook. "Si è verificato un problema e non è stato possibile caricare la pagina", è la scritta che invece compariva su Instagram.
Picco di segnalazioni alle ore 10
Downdetector - sito che monitora i disservizi delle piattaforme online - ha mostrato l'inizio delle criticità segnalate poco dopo le 9 di mattina, con un picco verso le 10: disservizi poi piano in calo dalle 11. I problemi segnalati hanno riguardato soprattutto i collegamenti via website, 62%, mentre sono state solo l'11% le criticità indicate per le app.
Anche per Instagram il grafico ha mostra sostanzialmente lo stesso andamento, con criticità legate ai collegamenti e ai tempi di pubblicazione di post.
Il disservizio di un mese fa
L'ultimo disservizio segnalato risale al pomeriggio del 12 giugno 2026, quando un malfunzionamento aveva compromesso il regolare utilizzo dei social del gruppo, impedendo a numerosi utenti di pubblicare Storie, aggiornare i feed e accedere ai servizi.
Nel 2024, Facebook, Instagram e Threads furono interessati da un blackout su scala globale che rese i servizi inaccessibili per diverse ore. Durante il disservizio, milioni di utenti si ritrovarono improvvisamente disconnessi dai propri account e impossibilitati ad accedere alle piattaforme.