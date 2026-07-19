Facebook e Instagram down, il messaggio di errore poi il graduale ritorno online delle due piattaforme

Migliaia di utenti hanno segnalato disservizi su Facebook e Instagram. "Account non disponibile al momento, si è verificato un errore", il messaggio che compariva accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Downdetector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9 di domenica 19 luglio, e hanno coinvolto diversi Paesi. Poi il progressivo ritorno online delle due piattaforme sociali.