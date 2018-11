Facebook: arriva la funzione per sapere quanto tempo passiamo sul social network

Dopo la funzione "Tempo di utilizzo" sviluppata da Apple e il "Digital Wellbeing" di Google progettato per Android, anche Facebook lancia un nuovo strumento per monitorare il tempo che passiamo sul social network. Si chiama " Your Time on Facebook " e sarà disponibile tra qualche settimana. Il rilascio dell'opzione avverrà gradualmente attraverso l'aggiornamento dell'app.

Il nuovo tool in realtà non sarà altro che un semplice grafico a cui si accederà dal menu "Impostazioni e Privacy" e che mostrerà il tempo passato dall'utente su Facebook. Secondo il sito Techcrunch, non sarà possibile vedere in dettaglio quale attività ci ha impegnato di più sul social network e visualizzare il numero degli accessi. Si potrà però impostare un timer di utilizzo: superato il tempo massimo sul display comparirà una notifica. Ma Facebook non bloccherà l'uso dell'app come succede quando si imposta il timer su un telefono iOS. Per gestire meglio il proprio tempo sul social, Facebook chiederà agli utenti di scegliere quali contenuti preferiscono visualizzare all'interno del proprio feed, in modo da trovarli più velocemente, e suggerirà di sfoltire il numero di pagini e amici seguiti.