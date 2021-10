Facebook ammette nuovi problemi tecnici: disagi per Instagram e WhatsApp

ansa

Dopo il blackout del 4 ottobre di oltre cinque ore in Europa e negli Stati Uniti, ci sono stati nuovi problemi tecnici per Facebook e le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp. Lo rende noto la società stessa, riferendo che "alcune persone e imprese hanno segnalato difficoltà ad accedere ai social network". La compagnia si è scusata per l'inconveniente.