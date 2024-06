Usa, il direttore dell'Ufficio di salute pubblica: "I social come le sigarette: mettere etichette di avvertimento per i ragazzi"

Vivek Murthy, il capo dell'Ufficio per la salute pubblica Usa (United States Public Health Service Commissioned Corps), ha chiesto che i social adottino delle etichette di avvertimento, per informare gli utenti sul fatto che l'uso potrebbe danneggiare la salute mentale degli adolescenti. In un editoriale sul New York Times, Murthy ha chiesto che venga adottata per le piattaforme un'etichetta simile a quelle che compaiono sui pacchetti di sigarette o sugli alcolici, esortando il Congresso ad agire.