L'elettronica del futuro imiterà virus e batteri

Il modello "vincente" dei virus

Seppur molto semplici, i virus sono macchine molecolari incredibilmente dinamiche, capaci ad esempio di muovere in modo organico alcune componenti complesse: un esempio sono le contrazioni della cosiddetta coda tubulare usata da virus o batteri per attaccare o penetrare nelle cellule. Si tratta di movimenti praticamente impossibili da eseguire per i materiali prodotti in laboratorio dall'uomo, che risultano invece molto rigidi. Il segreto di questo dinamismo, secondo i ricercatori, sarebbe nella cosiddetta cooperatività molecolare, ossia la capacità di poter modificare una struttura in modo sincronizzato, rapido e con poco spreco di energia.