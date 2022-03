E' morto Stephen Wilhite, il papà delle Gif

E' morto Stephen E.

Wilhite, il padre del formato Gif . Nato il 3 marzo 1948, è deceduto a Milford, in Ohio, per complicazioni da Covid il 14 marzo, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora. Quando il Gif (Graphics interchange format) nacque a fine anni Ottanta, non fu pensato per le immagini animate e meme ma per offrire un formato che facilitasse il download di immagini a colori in un momento in cui la velocità di Internet era completamente differente da quella attuale. Wilhite è sempre stato lontano dai riflettori.