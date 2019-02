Dieci 10 anni di Galaxy, Samsung presenta il telefono pieghevole e 5G

A pochi giorni dall'apertura del Mobile World Congress, la più grande fiera della telefonia che si apre a Barcellona il 25 febbraio, Samsung brucia la concorrenza presentando i nuovi prodotti, in occasione dei 10 anni della serie Galaxy . Durante l'evento di San Francisco, replicato a Londra, l'azienda sudcoreana rinnova la linea Galaxy S con quattro smartphone di cui uno supporta la rete del futuro 5G. Ma in Italia non sarà al momento disponibile perché la tecnologia è in costruzione.

La vera guest star dell'evento è il Galaxy Fold, il telefono pieghevole che diventa un tablet da 7,3 pollici. Sarà disponibile per gli utenti europei, quindi anche italiani, dal 3 maggio a duemila euro. Piegato, è uno smartphone "che si tiene nella mano", di 4,6 pollici (11,7 centimetri) ma che "si apre" con uno screen pieghevole, ha spiegato Justin Denison, uno dei responsabili del leader mondiale del mercato.



Presentato anche il Galaxy S10+ con display da 6,4 pollici e bordi ridotti al minimo, comparto fotocamera potenziato (3 fotocamere posteriori e Dual Pixel anteriore ospitata in un foro in alto a destra del display), corpo in ceramica, riconoscimento facciale e lettore di impronta digitale 3D per lo sblocco, nella versione più capiente ha un Terabyte di memoria, praticamente un computer (parte da 1029 euro, meno dell'iPhone).



C'è poi il modello Galaxy S10 più piccolo (6,1 pollici) e con qualche differenza anche nel prezzo (parte da 929 euro).



Infine, il modello più economico, il Galaxy S10e con display più piccolo (5,8 pollici), colorato anche di giallo e meno dotazione tecnologica (parte da 779 euro).



I telefoni hanno una ricarica wireless veloce e saranno disponibili nei negozi e online a partire dall'8 marzo con preordini per Galaxy S10 e Galaxy S10+ da subito. Per un periodo di tempo limitato chi ordina questi due modelli riceverà a corredo un paio di cuffie senza auricolari, Galaxy Buds, in scia delle AirPods di Apple, del valore di 150 euro.



All'evento Samsung ha allargato anche la linea dei dispositivi indossabili con il Galaxy Watch Active e il Galaxy Fit destinati al fitness e al benessere.