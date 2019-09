Corte giustizia Ue: Google non ha obbligo a diritto oblio globale

La Corte di giustizia europea ha sancito che Google non ha l'obbligo di applicare il diritto all'oblio in tutto il mondo ma, per le richieste europee, solo in europa. La sentenza riguarda una disputa tra Google e l'autorità francese per la privacy che nel 2015 aveva ordinato al colosso di Mountain View di rimuovere a livello mondiale i risultati di ricerca.