Apple, stop all'AI in Europa: il Digital Markets Act preoccupa la big tech

L'azienda tecnologica americana Apple ha annunciato che rimanderà l'introduzione delle sue funzionalità di intelligenza artificiale in Europa. A frenare la dirigenza della multinazionale con sede a Cupertino sono state le "incertezze normative" legate alla nuova legislazione Ue per frenare il potere delle aziende big tech. "Non crediamo che saremo in grado di implementare queste funzionalità per i nostri utenti dell'Ue quest'anno", ha dichiarato un portavoce del colosso produttore, facendo riferimento al Digital Markets Act (DMA), approvato a marzo dai ventisette Paesi del Vecchio Continente.