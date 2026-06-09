Apple, ecco Siri AI: l'annuncio del Ceo Tim Cook nella sua ultima uscita | Dal calcolo dei valori nutrizionali allo "spatial reframing", come funziona

Un sistema integrato nei dispositivi, che comunica con le singole applicazioni, e che mantiene uno sguardo fisso e prioritario sulla privacy degli utenti. Sono queste le due caratteristiche che farebbero, secondo Cook, di Siri AI un sistema di intelligenza artificiale sui generis, molto più avanzato rispetto ai concorrenti. La presentazione ufficiale della grande novità è avvenuta durante la Worldwide Developer Conference. Il primo punto a favore di Siri AI - forte anche dell'esperienza di Google nello sviluppo di Gemini - sarebbe proprio la questione della privacy. Come ha spiegato il responsabile software di Apple, Craig Federighi, "alcune aziende sviluppano IA per il gusto di farlo. Noi abbiamo deciso di incentrarla sull'utente e sulle sue esigenze". Apple agisce infatti per proteggere il flusso di informazioni tra le persone e i modelli generativi, facendo passare i dati dal cloud e rendendoli inaccessibili a chiunque altro.