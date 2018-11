Anonymous alza il tiro: nel mirino università, sindacati e Confindustria

Un video su Youtube pubblicato dai cybercriminali Anonymous Italia, LulzSec Ita e Antisec nel quale il gruppo chiede il coinvolgimento dei cittadini per la loro battaglia contro il potere, minacciando di rendere note una serie di liste composte da nomi, indirizzi mail, password e altri dati sensibili.



Pur avendo da sempre un fine direttamente politico, mai avevano attaccato il governo italiano così frontalmente: nei mesi scorsi avevano messo nel mirino l'ex ministro pd Valeria Fedeli ma solitamente i target erano sempre simbolici, come la guerra, la corruzione, la parzialità della stampa e addirittura l'Isis. Questa volta però per denunciare la società della paura che ha portato gli italiani a scegliere il governo Conte-Salvini-Di Maio, hanno deciso di divulgare i dati sensibili di gente comune, partendo dai siti di diverse università italiane, tra cui Roma, Perugia e Verona. Nelle ultime ore si sono mossi anche verso alcuni portali di Confindustria e di associazioni di imprenditori.



Il Clusit, l'associazione italiana per la sicurezza informatica nell'ultimo rapporto ha evidenziato come siano tutti i settori ad essere interessati dal cybercrimine. La maglia nera però va all'automotive, seguito dal mondo della ricerca, dall'educatione e dall'hospitality. Al momento gli hacker hanno rilasciato database trafugati da confederazioni sindacali e altre organizzazioni non governative ma tutto servirà a preparare la scena per il 5 novembre, quando Anonymous promette di pubblicare qualcosa di davvero speciale. Non ci resta che attendere.