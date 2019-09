Allarme Simjacker, il virus che trasforma la sim in microspia: a rischio un miliardo di telefoni cellulari

Un virus informatico che intacca la sim attraverso un sms: è la scoperta fatta dall'azienda di sicurezza informatica irlandese Adaptive Mobile Security. L'attacco, rinominato Simjacker , sarebbe in grado di trasformare un telefono cellulare in una microspia , trasmettendo dati sensibili direttamente ad hacker informatici. Secondo lo studio di Ams, sarebbero a rischio almeno un miliardo di dispositivi in trenta Paesi del mondo. È la prima volta che viene scoperto un attacco informatico via sms.

Lo schema dell'attacco informatico Simjacker (Adaptive Mobile Security/Twitter)

Come funziona - Il virus Simjacker sfrutta un sms che contiene istruzioni dirette per la sim card. Colpisce una funzione chiamata S@t Browser: grazie ad essa, il codice maligno raccoglie dati come la nostra posizione o il numero seriale del nostro dispositivo per poi inviarli all'hacker responsabile dell'attacco. Il tutto avviene all'insaputa del proprietario, perché nella casella dei messaggi non resta traccia delle comunicazioni inviate o ricevute. "Crediamo che questa falla sia stata sfruttata da almeno due anni da un gruppo altamente sofisticato, nello specifico una compagnia privata che lavora con i governi per monitorare le persone".