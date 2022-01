AirTag usati dagli stalker, Apple corre ai ripari e fornisce la guida per difendersi

Ansa

Apple ha aggiornato una delle sue guide sulla sicurezza aggiungendo alcune sezioni dedicate agli AirTag. I piccoli localizzatori intelligenti, sul mercato dalla primavera, hanno lo scopo principale di tracciare su una mappa la posizione degli oggetti a cui sono agganciati, sfruttando sia il Gps sia la rete di dispositivi Apple, che inviano continuamente segnali per tenerli online. Non sono mancate, nel corso dei mesi, le segnalazioni di persone che hanno scovato in borse, auto e vestiti, AirTag di altri, utilizzati a scopo di stalking.