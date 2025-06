Italiani più pronti a proteggersi: per 7 su 10 le assicurazioni sono alleate per il futuro

Non autosufficienza e caregiver: emergono nuovi bisogni

Un altro tema centrale emerso dalla ricerca riguarda la non autosufficienza e il ruolo dei caregiver familiari. Il 41,5% degli italiani dichiara di non sapere come gestire una situazione in cui dovesse diventare un peso per i familiari. Oltre il 52% si sente impreparato ad affrontare la perdita dell’autonomia senza un adeguato supporto. Una situazione che grava anche sui circa 7 milioni di caregiver presenti in Italia, che spesso affrontano il loro ruolo in solitudine. Il 67% di loro prova sconforto pensando alla propria condizione, e denuncia ripercussioni sul benessere psicologico (48,3%), sul tempo libero (48,1%) e sulla stabilità economica (41,3%).