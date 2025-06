"Young Factor", a Milano i big della finanza mondiale incontrano 360 studenti europei

Al via la terza edizione della conferenza internazionale “Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza.” Promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori, in partnership con Intesa Sanpaolo, l’evento riunisce dal 17 al 19 giugno a Palazzo Mezzanotte 6 governatori delle banche centrali, il Vicepresidente della Bce e alcuni fra i più importanti banchieri nazionali e internazionali per un dialogo con 360 giovani europei delle scuole secondarie superiori. La conferenza internazionale ha come obiettivo quello di discutere a livello internazionale su come far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea e prende vita dal progetto di economic and financial literacy chiamato “Young Factor”.