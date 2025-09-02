VO Vintage, bis in fiera a Vicenza per gioielli e orologi "cult"

Belle Époque, Art Déco, modernariato, “secondo polso” da acquistare o ammirare
© Ufficio stampa
Ogni pezzo ha una storia, che riecheggia in nomi come Tiffany &Co., Buccellati, Cartier, o bracciali e collane unici realizzati da artigiani italiani del Novecento. Per il “secondo polso”, le lancette scorrono sui quadranti Vacheron & Constantin, IWC, Patek Philippe o di modelli tanto iconici come il Daytona o lo Speedmaster che nemmeno occorre citare le rispettive maison. È il sogno che si vive a VO Vintage, il marketplace aperto al pubblico organizzato da Italian Exhibition Group in fiera a Vicenza dal 5 all’8 settembre in concomitanza con Vicenzaoro September.
Dopo il successo dell’edizione di gennaio di quest’anno, IEG fa il bis per il pubblico di collezionisti, appassionati o anche solo curiosi che ha mostrato, dal gennaio 2020 a oggi, una crescita qualificata e costante. Successo che risponde alla ricerca di forme di investimento dei collezionisti e alla curiosità delle giovani generazioni che si orientano su beni durevoli che aumentano il loro valore nel tempo.
Dagli orologi "cult", sino alla gioielleria degli anni della Dolce vita e, più ancora a ritroso, in pezzi della Belle Époque o addirittura di età vittoriana. Anelli, collane e spille impreziosite in una carrellata di capolavori in oro e argento impreziositi da diamanti, zaffiri, smeraldi, rubini, corallo, perle, onice e opali, che si potranno trovare nelle vetrine di importanti dealer come E.L.A. Antichità, Gioielleria Faelutti, Italian Vintage Jewellery, Scala Gioielli e la new entry dai Paesi Bassi EL & L Finery di Lisa Van Der Plas. Mentre per gli orologi, tra gli altri, tornano a Vicenza Vintage Watches and Cars di Andrea Foffi, Il Quadrante di Antonio Nocco, Perusia Watches di Marco Cesari e Spangaro Watches.
Alle occasioni di mercato del VO Vintage, IEG affiancherà come da tradizione un ricco calendario di appuntamenti per conoscere e confrontarsi con i maggiori esperti italiani del settore sia per gli orologi sia per la gioielleria in talk e workshop che faranno meglio comprendere questi oggetti del desiderio e, insieme, valutarne storia, design e materiali.
