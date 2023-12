Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, si rinnova l'Advisory Board

L'istituzione di un board, con il compito di collaborare con la Presidenza della Veneranda Fabbrica nella definizione degli indirizzi strategici in merito al programma annuale delle iniziative di raccolta fondi e alla promozione e valorizzazione a livello nazionale e internazionale dei progetti dell'Ente, era stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica il 23 novembre 2018. Grazie alla collaborazione con il mondo delle imprese, il board – il cui progetto è nato per impulso e con il coordinamento di Simone Crolla - è composto da esponenti di riconosciuto prestigio e di specchiata professionalità per lo sviluppo e la promozione delle iniziative della Veneranda Fabbrica, ispirate a quei valori etici e civici che da sempre ne guidano l'azione.

Dopo il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica guidato dal presidente Fedele Confalonieri per il prossimo triennio, l'Advisory Board si rafforza con l’ingresso di tre nuovi membri: Annalisa Sara Doris, presidente di Fondazione Ennio Doris e vice presidente di Banca Mediolanum, di Guglielmo Maisto, professore di Diritto Tributario Internazionale Comparato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Fondatore di Maisto e Associati, e di Giuseppe Amitrano, fondatore e CEO di Dils.

Il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri ha così commentato: "Il Duomo ha toccato il record di oltre tre milioni di visitatori dall'inizio dell’anno. Un dato storico, cui si sommano tutti coloro che vi accedono per le celebrazioni e per la preghiera: il Duomo, infatti, è innanzitutto la cattedrale di Milano. Un momento felice dopo il duro periodo della pandemia; tuttavia, proprio l'insegnamento di quei difficili mesi deve spronarci a incrementare le nostre azioni, per valorizzare appieno tale fase poiché, purtroppo, sono numerose le incognite che continuano ad affacciarsi all'orizzonte, tra cui l’inflazione con la perdita del potere d’acquisto e, soprattutto, il drammatico scenario internazionale con cui stiamo facendo i conti proprio in questi giorni e che rischia di avere delle ripercussioni anche sul sistema turistico".

"Abbiamo più che mai necessità di validi ed esperti professionisti che ci affianchino nella definizione degli indirizzi strategici dell’Ente, soprattutto nel campo della raccolta fondi internazionale. Sono certo che i membri del nuovo Advisory Board - i nostri 'ambasciatori' della bellezza del Duomo nel mondo - ci aiuteranno a fare rete per supportare le instancabili attività della Veneranda Fabbrica, dando vita a opportunità e progetti. In particolare, è con grande piacere che do il benvenuto a Sara Doris, mecenate della nostra Cattedrale sulle orme del grande papà Ennio, Giuseppe Amitrano e Guglielmo Maisto", ha concluso il presidente Confalonieri.

L'Advisory Board è composto da un numero variabile di membri, indicativamente da un minimo di tre e un massimo di quindici, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica. All'interno dello stesso, è possibile individuare membri con specifici incarichi. Il Board è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri e coordinato da Simone Crolla. La prestazione di ciascun membro è volontaria e gratuita.





La composizione dell'Advisory Board, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica, per il triennio 2024-2026 è dunque la seguente:

Giuseppe Amitrano, Fondatore e CEO di Dils

Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda e Presidente dell’Italy China Council Foundation

Marilù Capparelli, Director Legal EU Google

Enrico Cereda, Founder e12 Invest

Simone Crolla (Coordinatore), Managing Director American Chamber of Commerce e membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano

Annalisa Sara Doris, Presidente di Fondazione Ennio Doris e Vice Presidente di Banca Mediolanum

James W. Gerard, Managing Director Hycroft Advisors e membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano

Andrea Gibelli, Presidente esecutivo di FNM S.p.A.

Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer - Intesa Sanpaolo

Guglielmo Maisto, Professore di Diritto Tributario Internazionale Comparato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Fondatore di Maisto e Associati

Antonio Pedersoli, PedersoliGattai Studio Legale

Veronica Squinzi, Amministratore Delegato Mapei